ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 декабря 2023 года переходит на использование PWA-приложения «БелВЭБ Бизнес» (аналог мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес» с декабря не будет доступно пользователям мобильных устройств.

В связи с этим банк рекомендует клиентам, использующим в работе мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес», перейти на использование PWA-приложения. Работа с PWA-приложением возможна на любых устройствах операционных систем iOS и Android (смартфон, планшет и т.п.) и не требует обновлений.

Для дополнительного удобства интерфейс PWA-приложения сделан похожим на мобильное приложение. Кроме того, здесь реализована вся функциональность мобильного приложения.

Если клиент уже использует в работе систему «Интернет-Банк», то PWA-приложение ему уже доступно. Для начала работы достаточно установить на рабочий стол мобильного устройства соответствующую иконку.

Если же клиент не использует в работе систему «Интернет-Банк», то для старта работы с PWA-приложением необходимо обратиться в офис Банка БелВЭБ и заключить соответствующий договор.

Ознакомиться с инструкцией для установки на PWA-приложения можно ознакомиться здесь.