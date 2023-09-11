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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ БАНКА БЕЛВЭБ ПЕРЕЙДУТ НА PWA-ПРИЛОЖЕНИЕ
12:21 11.09.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 декабря 2023 года переходит на использование PWA-приложения «БелВЭБ Бизнес» (аналог мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес» с декабря не будет доступно пользователям мобильных устройств.
В связи с этим банк рекомендует клиентам, использующим в работе мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес», перейти на использование PWA-приложения. Работа с PWA-приложением возможна на любых устройствах операционных систем iOS и Android (смартфон, планшет и т.п.) и не требует обновлений.
Для дополнительного удобства интерфейс PWA-приложения сделан похожим на мобильное приложение. Кроме того, здесь реализована вся функциональность мобильного приложения.
Если клиент уже использует в работе систему «Интернет-Банк», то PWA-приложение ему уже доступно. Для начала работы достаточно установить на рабочий стол мобильного устройства соответствующую иконку.
Если же клиент не использует в работе систему «Интернет-Банк», то для старта работы с PWA-приложением необходимо обратиться в офис Банка БелВЭБ и заключить соответствующий договор.
Ознакомиться с инструкцией для установки на PWA-приложения можно ознакомиться здесь.
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