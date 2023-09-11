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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПЛАТЕЖИ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:05 11.09.2023
ОАО «Банк Дабрабыт» c 11 сентября 2023 года возобновляет международные переводы в китайских юанях в банки материковой части Китая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость за исполнение платежа составляет 0,15% от суммы платежа (минимально - $11, максимально — $55).
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