БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПЛАТЕЖИ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

11:05 11.09.2023 ОАО «Банк Дабрабыт» c 11 сентября 2023 года возобновляет международные переводы в китайских юанях в банки материковой части Китая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость за исполнение платежа составляет 0,15% от суммы платежа (минимально - $11, максимально — $55).