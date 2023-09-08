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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


К ПРОЕКТУ «КАРТА УЧАЩЕГОСЯ» БЕЛАРУСБАНКА ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 24 ШКОЛЫ БОРИСОВА


09:30 11.09.2023

К проекту «Карта учащегося» ОАО «АСБ Беларусбанк» подключились 24 школы Борисова (около 17 тысяч учеников).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, масштабный проект будет реализован по всей стране. Уже более 200 школ, а это порядка 120 тысяч учеников, выразили желание пользоваться «Картой учащегося». В Борисове проект реализуется совместно с райисполкомом.

«Борисов стал первым городом страны, где началась реализация проекта по использованию «Карты учащегося». Этот банковский продукт Беларусбанка совмещает в себе полноценную платежную карточку для ребенка и документ ученика, который дает возможность бесконтактного пропуска в школу. Надеемся, нашим маленьким клиентам понравится этот универсальный продукт», - рассказала заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

Руководитель добавила, что Беларусбанк понимает свою ответственность в вопросах финансовой подготовки молодого поколения к взрослой жизни, поэтому проект социальный. С одной стороны, банк видит для себя возможность вырастить будущих клиентов, а с другой — дает возможность родителям контролировать финансовые потоки детей и использование ими денег.

«Второй продукт, который мы недавно запустили с нашим партнером Белкарт — это мобильное приложении MobiTeen. Этот сервис будет интересен и детям, и родителям: приложение позволяет обучить ребенка финансовой грамотности, а также отслеживать его местоположение. Благодаря MobiTeen дети могут попросить у родителей перечислить определенную сумму, самостоятельно снимать наличные и рассчитываться картой. Надеемся, совместными усилиями банка и Белкарт приложение станет для подрастающего поколения надежным проводником в мир финансов», - добавила Светлана Кожекина.
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