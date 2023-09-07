ОАО «Белинвестбанк» вводит новую услугу по обмену валют «Желаемый курс» для пользователей Интернет-банкинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с помощью услуги купить или продать безналичную иностранную валюту физические лица могут не только просто, но и выгодно. Достаточно подать заявку с «Желаемым курсом» с учетом рынка и дождаться решения банка.

При этом заявка может быть одобрена банком как в день ее подачи, так и в течение следующих пяти дней.

Чтобы иметь возможность покупать или продавать иностранную валюту по «желаемому курсу», у клиента должны быть открыты счета в Белинвестбанке в белорусских рублях и в долларах США (или евро, или российских рублях). Это может быть текущий (расчетный) банковский счет и (или) текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой».

Клиент может осуществить обмен: USD/BYN или BYN/USD; EUR/BYN или BYN/EUR; RUB/BYN или BYN RUB.

В банке обращают внимание что проводить операции по «Желаемому курсу» можно с карты на счет, со счета на карту, с карты на карту. Однако покупать и продавать иностранную валюту со счета на счет в данном случае нельзя.

Для удобства доступны функции удаления заявки (до момента одобрения ее банком) и истории заявок, где можно отслеживать статус исполнения заявки. Когда заявка будет исполнена, на телефон поступит SMS/PUSH-сообщение.