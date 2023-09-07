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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВУЮ УСЛУГУ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ


17:41 07.09.2023

ОАО «Белинвестбанк» вводит новую услугу по обмену валют «Желаемый курс» для пользователей Интернет-банкинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с помощью услуги купить или продать безналичную иностранную валюту физические лица могут не только просто, но и выгодно. Достаточно подать заявку с «Желаемым курсом» с учетом рынка и дождаться решения банка.

При этом заявка может быть одобрена банком как в день ее подачи, так и в течение следующих пяти дней.

Чтобы иметь возможность покупать или продавать иностранную валюту по «желаемому курсу», у клиента должны быть открыты счета в Белинвестбанке в белорусских рублях и в долларах США (или евро, или российских рублях). Это может быть текущий (расчетный) банковский счет и (или) текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой».

Клиент может осуществить обмен: USD/BYN или BYN/USD; EUR/BYN или BYN/EUR; RUB/BYN или BYN RUB.

В банке обращают внимание что проводить операции по «Желаемому курсу» можно с карты на счет, со счета на карту, с карты на карту. Однако покупать и продавать иностранную валюту со счета на счет в данном случае нельзя.

Для удобства доступны функции удаления заявки (до момента одобрения ее банком) и истории заявок, где можно отслеживать статус исполнения заявки. Когда заявка будет исполнена, на телефон поступит SMS/PUSH-сообщение.
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EUR 3.5168
USD 3.2824
RUB 3.3384
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Итоги торгов на БВФБ
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USD 3.2824 +0.017
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Курсы в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5150
USD 3.2730 3.2820
RUB 3.3220 3.3400
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Конвертация в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0740
EUR/RUB 105.5000 106.0000
USD/RUB 98.0000 99.3000
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Финансовая информация
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