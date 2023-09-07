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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ СМП


16:23 07.09.2023

ВТБ (Беларусь) запускает для розничных клиентов переводы в белорусских рублях через систему мгновенных платежей (СМП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис позволяет отправлять деньги по номеру телефона пользователям СМП других банков Республики Беларусь.

Управлять СМП-переводами можно в мобильном приложении VTB mBank на устройствах Android. Для работы с сервисом получателю необходимо привязать к СМП новый или действующий текущий счет в белорусских рублях. Комиссия отправителя за транзакцию составит 1% от суммы платежа (минимум 3 белорусских рубля).

«ВТБ (Беларусь) расширяет линейку доступных дистанционных сервисов и одним из первых в стране запускает быстрые переводы по системе мгновенных платежей. Мы ожидаем, что в перспективе розничные клиенты начнут массово использовать данный сервис для отправки средств родным и близким, мобильные номера которых всегда под рукой. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно вводить реквизиты банковского счета, а деньги зачисляются в режиме реального времени и сразу же доступны для использования», – прокомментировала заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

Также розничным клиентам ВТБ (Беларусь) доступны переводы с карты на карту в рамках платежной системы «Мир», межбанковские переводы и платежи через ЕРИП. Физические лица дистанционно могут управлять картами, депозитами и кредитами, обменивать валюту, подключать страховые и другие услуги.
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