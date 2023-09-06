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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
12:52 07.09.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 6 сентября 2023 года снижает ставки по заключенным до 31 мая 2022 г (включительно) кредитным договорам на финансирование недвижимости, по которым ранее зафиксировано значение ставки рефинансирования Национального банка на уровне 9,25%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, у клиентов, оформивших кредиты на покупку или строительство жилья с применением как переменной, так и фиксированной процентной ставки, она снизится до 14,56% годовых.
А по кредитным договорам, заключенным на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой, ставка составит не более 13,25% годовых.
Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка. Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.
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