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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ № 28 В МИНСКЕ
11:17 07.09.2023
ОАО «СтатусБанк» с 7 сентября 2023 возобновляет работу кассы №28 в Минске (пр-т. Дзержинского, 92). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
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