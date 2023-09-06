БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ № 28 В МИНСКЕ

11:17 07.09.2023 ОАО «СтатусБанк» с 7 сентября 2023 возобновляет работу кассы №28 в Минске (пр-т. Дзержинского, 92). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.