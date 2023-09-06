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НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС-ВЭД» ЗАПУСТИЛИ В БЕЛАРУСБАНКЕ

09:47 07.09.2023 ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новый пакет услуг «Бизнес-ВЭД» в китайских юанях и российских рублях с самым необходимым набором услуг за фиксированную плату. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый продукт удобен для организаций и ИП, которые активно ведут деятельность с партнерами в Российской Федерации или Китайской Народной Республике. «Бизнес-ВЭД» включает в себя следующие услуги: открытие банковского счета в иностранной валюте (китайские юани/российские рубли); неограниченное количество переводов средств в пределах страны по системе дистанционного банковского обслуживания; набор услуг по сниженному тарифу: международные переводы через корреспондентские счета, открытые в иностранных банках; регистрация валютного договора на веб-портале Национального банка; внесение информации об изменении/исполнении валютного договора, зарегистрированного на веб-портале Национального банка; перевод ответа на комплаенс-запрос иностранного банка по международному банковскому переводу; проверка контрагента-резидента КНР, зарегистрированного на территории Континентального Китая. Ежемесячная абонентная плата по пакету услуг «Бизнес-ВЭД» в китайских юанях составляет 270 рублей, в российских рублях – 220 рублей.