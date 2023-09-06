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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС-ВЭД» ЗАПУСТИЛИ В БЕЛАРУСБАНКЕ
09:47 07.09.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новый пакет услуг «Бизнес-ВЭД» в китайских юанях и российских рублях с самым необходимым набором услуг за фиксированную плату.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый продукт удобен для организаций и ИП, которые активно ведут деятельность с партнерами в Российской Федерации или Китайской Народной Республике.
«Бизнес-ВЭД» включает в себя следующие услуги:
открытие банковского счета в иностранной валюте (китайские юани/российские рубли);
неограниченное количество переводов средств в пределах страны по системе дистанционного банковского обслуживания;
набор услуг по сниженному тарифу:
международные переводы через корреспондентские счета, открытые в иностранных банках;
регистрация валютного договора на веб-портале Национального банка;
внесение информации об изменении/исполнении валютного договора, зарегистрированного на веб-портале Национального банка;
перевод ответа на комплаенс-запрос иностранного банка по международному банковскому переводу;
проверка контрагента-резидента КНР, зарегистрированного на территории Континентального Китая.
Ежемесячная абонентная плата по пакету услуг «Бизнес-ВЭД» в китайских юанях составляет 270 рублей, в российских рублях – 220 рублей.
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