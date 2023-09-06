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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ 22 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
17:19 06.09.2023
22 сентября 2023 года в заочной форме пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в договоры о предоставлении субординированного кредита.
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