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БАНК БЕЛВЭБ 22 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17:19 06.09.2023 22 сентября 2023 года в заочной форме пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести изменения в договоры о предоставлении субординированного кредита.