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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 9 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
13:22 06.09.2023
9 сентября 2023 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).
«В промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ», - говорится в сообщении организации.
БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.
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