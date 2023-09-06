БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 9 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

13:22 06.09.2023 9 сентября 2023 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ). «В промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ», - говорится в сообщении организации. БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.