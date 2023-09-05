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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ КОНКУРС РАБОТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
11:59 06.09.2023
Национальный банк Беларуси объявил о проведении конкурса на лучшую работу по экономической тематике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, конкурс проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов и магистрантов; конкурсные работы аспирантов.
Главный приз в каждой номинации – денежная премия в размере 1200 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, – 1000 и 800 белорусских рублей соответственно. По решению экспертного совета денежными премиями в размере 100 белорусских рублей могут быть отмечены работы финалистов, не занявшие призовые места.
В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Республики Беларусь.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2023 года направить на электронный адрес заявку, свою конкурсную работу и отчет о проверке ее на оригинальность. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.
Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 29 декабря 2023 года.
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