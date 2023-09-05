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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:52 06.09.2023
ОАО «Белгазпромбанк» изменяет ставки по срочным вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 сентября 2023 года по вновь оформляемым срочным вкладам для физлиц устанавливаются следующие размеры процентных ставок:
в белорусских рублях:
«На 2 месяца безотзывный – выгодный» – 5,0% годовых;
«На 3 месяца безотзывный – выгодный» – 7,8% годовых;
«На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 10,0% годовых;
в долларах США:
«На 7 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,1% годовых;
«На 13 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,75% годовых;
«На 25 месяцев безотзывный – лояльный» – 1,0% годовых;
«На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» (для нерезидентов) – 1,0% годовых.
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