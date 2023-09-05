БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

09:52 06.09.2023 ОАО «Белгазпромбанк» изменяет ставки по срочным вкладам физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 сентября 2023 года по вновь оформляемым срочным вкладам для физлиц устанавливаются следующие размеры процентных ставок: в белорусских рублях: «На 2 месяца безотзывный – выгодный» – 5,0% годовых; «На 3 месяца безотзывный – выгодный» – 7,8% годовых; «На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 10,0% годовых; в долларах США: «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,1% годовых; «На 13 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,75% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» – 1,0% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» (для нерезидентов) – 1,0% годовых.