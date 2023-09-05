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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБНОВИЛСЯ МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ БЕЛИНВЕСТБАНКА ДЛЯ ANDROID
17:07 05.09.2023
ОАО «Белинвестбанк» выпустило новую версию мобильного банкинга для системы Android.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в версии 2.16.1 добавлена вкладку «Периодичность изменения пароля», доработана возможность установки лимитов по картам, а также доработаны виджеты по курсам валют.
В частности, в обновленной версии мобильного банкинга пользователь может настроить периодичность изменения пароля, выбрав значения из списка самостоятельно: один раз в 30 дней; один раз в 90 дней; один раз в 180 дней; один раз в 360 дней; один раз в 720 дней.
При этом вариант «один раз в 360 дней» остается вариантом по умолчанию у всех пользователей мобильного приложения.
Помимо этого, доработана возможность установки лимитов по картам. При этом, чтобы функционал работал корректно, необходимо обновить приложение.
Кроме того, теперь при создания произвольного платежа в поле «УНП» можно вводить цифры и английские буквы.
Отмечается, что приложение работает на устройствах с операционной системой Android, версия которых 6.0 и выше. В случае, если операционная система мобильного устройства ниже указанной, рекомендуется использовать web-версию интернет-банкинга, которая адаптирована для мобильных устройств и доступна с иконкой приложения на рабочем столе смартфона.
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