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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБНОВИЛСЯ МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ БЕЛИНВЕСТБАНКА ДЛЯ ANDROID


17:07 05.09.2023

ОАО «Белинвестбанк» выпустило новую версию мобильного банкинга для системы Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в версии 2.16.1 добавлена вкладку «Периодичность изменения пароля», доработана возможность установки лимитов по картам, а также доработаны виджеты по курсам валют.

В частности, в обновленной версии мобильного банкинга пользователь может настроить периодичность изменения пароля, выбрав значения из списка самостоятельно: один раз в 30 дней; один раз в 90 дней; один раз в 180 дней; один раз в 360 дней; один раз в 720 дней.

При этом вариант «один раз в 360 дней» остается вариантом по умолчанию у всех пользователей мобильного приложения.

Помимо этого, доработана возможность установки лимитов по картам. При этом, чтобы функционал работал корректно, необходимо обновить приложение.

Кроме того, теперь при создания произвольного платежа в поле «УНП» можно вводить цифры и английские буквы.

Отмечается, что приложение работает на устройствах с операционной системой Android, версия которых 6.0 и выше. В случае, если операционная система мобильного устройства ниже указанной, рекомендуется использовать web-версию интернет-банкинга, которая адаптирована для мобильных устройств и доступна с иконкой приложения на рабочем столе смартфона.
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