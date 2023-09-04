БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «БЫСТРЫЕ ПОКУПКИ»

14:03 05.09.2023 ОАО «СтатусБанк» изменило ставки по кредитному продукту «Быстрые покупки». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 сентября 2023 г. процентная ставка установлена в размере: на 6 месяцев - 13,9%, на 12 месяцев - 14%, на 18 месяцев - 14,1%, на 24 месяца - 14,3%, на 30 месяцев - 15% и на 36 месяцев - 19,99%.