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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «БЫСТРЫЕ ПОКУПКИ»
14:03 05.09.2023
ОАО «СтатусБанк» изменило ставки по кредитному продукту «Быстрые покупки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 сентября 2023 г. процентная ставка установлена в размере: на 6 месяцев - 13,9%, на 12 месяцев - 14%, на 18 месяцев - 14,1%, на 24 месяца - 14,3%, на 30 месяцев - 15% и на 36 месяцев - 19,99%.
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