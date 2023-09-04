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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:47 05.09.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 5 сентября 2023 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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