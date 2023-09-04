ОАО «Белагропромбанк» с 5 сентября 2023 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.