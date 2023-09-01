|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
11:42 04.09.2023
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 октября не будет взиматься плата за предоставление справки с информацией об осуществленном банком переводе кредитных средств для оплаты недвижимости, являющейся предметом кредитного договора в рамках тарифного плана «Счастливы в месте».
Кроме того, с 1 октября установлена плата в размере 2,99 BYN за ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной карточки PayOkay и Шоппер.
С 2 октября изменится размер платы за банковский перевод в иностранной валюте со счета физического лица на счет юридического лица либо иного физического лица, открытый в банке (кроме переводов, конечным получателем которых является банк).
Снижена также плата за зачисление на банковскую платежную карточку денежных средств, поступивших по переводу, совершенному с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов в устройствах и сервисах банков-нерезидентов и составляет 10% от зачисляемой суммы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2023
Курсы в банках
на 04.09.2023
Конвертация в банках
на 04.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте