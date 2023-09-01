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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ


11:42 04.09.2023

ЗАО «МТБанк» внесло изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 октября не будет взиматься плата за предоставление справки с информацией об осуществленном банком переводе кредитных средств для оплаты недвижимости, являющейся предметом кредитного договора в рамках тарифного плана «Счастливы в месте».

Кроме того, с 1 октября установлена плата в размере 2,99 BYN за ежемесячное сервисное обслуживание банковской платежной карточки PayOkay и Шоппер.

С 2 октября изменится размер платы за банковский перевод в иностранной валюте со счета физического лица на счет юридического лица либо иного физического лица, открытый в банке (кроме переводов, конечным получателем которых является банк).

Снижена также плата за зачисление на банковскую платежную карточку денежных средств, поступивших по переводу, совершенному с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов в устройствах и сервисах банков-нерезидентов и составляет 10% от зачисляемой суммы.
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