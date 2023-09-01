С 1 октября 2023 года вступят в силу дополнения в Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ», условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточняется порядок совершения ряда операций, совершаемых с использованием каналов ДБО: открытия текущего (расчетного) банковского счета; заключения договора банковского вклада (депозита);·пополнения суммы вклада (депозита), расторжения договора банковского вклада (депозита);·уточняются лимиты снятия наличных денежных средств и порядок их заказа.

С новой редакцией правил можно ознакомиться здесь.