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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ОКТЯБРЯ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
13:07 01.09.2023
С 1 октября 2023 года вступят в силу изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пункта 1.101, подпункта 1.2.1 пункта 1.2, подпунктов 1.21.1, 1.21.2 пункта 1.21 Главы 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов».
В частности, пакет услуг «Бизнес-Направление» дополнен «безлимитом» платежей в белорусских рублях, а также услугами по приему наличных денежных средств в белорусских рублях в автоматическую депозитную машину банка и с использованием карточки «Самоинкассация» на более выгодных условия.
Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 1 октября, можно ознакомиться здесь.
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