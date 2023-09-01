С 1 октября 2023 года вступят в силу изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пункта 1.101, подпункта 1.2.1 пункта 1.2, подпунктов 1.21.1, 1.21.2 пункта 1.21 Главы 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов».

В частности, пакет услуг «Бизнес-Направление» дополнен «безлимитом» платежей в белорусских рублях, а также услугами по приему наличных денежных средств в белорусских рублях в автоматическую депозитную машину банка и с использованием карточки «Самоинкассация» на более выгодных условия.

Подробнее с перечнем тарифов, вступающих в силу с 1 октября, можно ознакомиться здесь.