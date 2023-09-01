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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНОВИТ ПОПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ОФОРМЛЕННЫХ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
11:48 01.09.2023
ОАО «Белинвестбанк» с 5 сентября 2023 года приостанавливает прием дополнительных денежных средств, поступающих в безналичном порядке и наличными денежными средствами в срочные банковские вклады физических лиц в российских рублях, привлеченные по 17 августа 2023 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведение затрагивает следующие вклады: срочный отзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный отзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный безотзывный банковский вклад «Детский».
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