БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНОВИТ ПОПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ОФОРМЛЕННЫХ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

11:48 01.09.2023 ОАО «Белинвестбанк» с 5 сентября 2023 года приостанавливает прием дополнительных денежных средств, поступающих в безналичном порядке и наличными денежными средствами в срочные банковские вклады физических лиц в российских рублях, привлеченные по 17 августа 2023 года включительно. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведение затрагивает следующие вклады: срочный отзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор»; срочный отзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный безотзывный банковский вклад «Детский».