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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
10:11 01.09.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 1 сентября 2023 года изменяет ставки по вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев ставка составит 7,5%, по безотзывному Альфа-Вкладу на 50 дней — 6,5%.
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