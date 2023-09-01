БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

10:11 01.09.2023 ЗАО «Альфа-Банк» с 1 сентября 2023 года изменяет ставки по вкладам в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному Альфа-Вкладу на 5 месяцев ставка составит 7,5%, по безотзывному Альфа-Вкладу на 50 дней — 6,5%.