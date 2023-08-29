С 1 сентября 2023 года ОАО «БНБ-Банк» и оператор системы денежных переводов «Юнистрим» (Россия) приостанавливают сотрудничество.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНБ-Банке, решение принято по двустороннему соглашению партнеров. С указанной даты система срочных денежных переводов «Юнистрим» прекращает свою работу.

Для денежных переводов в Россию можно воспользоваться SWIFT-переводом в мобильном приложении BNB-Bank. Для этого нужно зайти в чат-бот и выбрать чат «переводы».

Между тем не все банки в России принимают SWIFT-переводы. О такой возможности банк рекомендует уточнять заранее у получателя перевода.