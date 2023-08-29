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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК И СИСТЕМА «ЮНИСТРИМ» ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
14:59 29.08.2023
С 1 сентября 2023 года ОАО «БНБ-Банк» и оператор системы денежных переводов «Юнистрим» (Россия) приостанавливают сотрудничество.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНБ-Банке, решение принято по двустороннему соглашению партнеров. С указанной даты система срочных денежных переводов «Юнистрим» прекращает свою работу.
Для денежных переводов в Россию можно воспользоваться SWIFT-переводом в мобильном приложении BNB-Bank. Для этого нужно зайти в чат-бот и выбрать чат «переводы».
Между тем не все банки в России принимают SWIFT-переводы. О такой возможности банк рекомендует уточнять заранее у получателя перевода.
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