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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» РАСТОРГАЕТ ДОГОВОРЫ С ФИЗЛИЦАМИ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ QIWI
09:54 29.08.2023
ЗАО «Банк «Решение» уведомляет физлиц, с которыми заключены платежные соглашения о совершении операций по распространению электронных денег QIWI (пополнение КИВИ Кошелька), о расторжении указанных договоров с 29 сентября.
Как сообщается на сайте финучреждения, это связано с необходимостью приобретения АО «КИВИ Банк» статуса поставщика платежных услуг на территории Беларуси.
В течение месяца, до 29 сентября, банком будут в полном объеме исполняться принятые на себя обязательства перед физическими лицами с целью завершения всех операций с электронными деньгами, в том числе операций по погашению ранее распространенных электронных денег АО «КИВИ Банк».
В настоящее время банк работает над предоставлением клиентам возможности других альтернативных способов оказания услуг по пополнению КИВИ кошельков и погашению электронных денег QIWI.
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