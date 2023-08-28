ЗАО «Банк «Решение» уведомляет физлиц, с которыми заключены платежные соглашения о совершении операций по распространению электронных денег QIWI (пополнение КИВИ Кошелька), о расторжении указанных договоров с 29 сентября.

Как сообщается на сайте финучреждения, это связано с необходимостью приобретения АО «КИВИ Банк» статуса поставщика платежных услуг на территории Беларуси.

В течение месяца, до 29 сентября, банком будут в полном объеме исполняться принятые на себя обязательства перед физическими лицами с целью завершения всех операций с электронными деньгами, в том числе операций по погашению ранее распространенных электронных денег АО «КИВИ Банк».

В настоящее время банк работает над предоставлением клиентам возможности других альтернативных способов оказания услуг по пополнению КИВИ кошельков и погашению электронных денег QIWI.