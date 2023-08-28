ОАО «Белгазпромбанк» продлило акцию «ПенсиON с комфортом» до 31 октября 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ее рамках клиент получает не только удобное пенсионное обслуживание в Белгазпромбанке, но и выгоду: 50 рублей.

Чтобы получить на счет 50 BYN, необходимо выполнить простые действия: после назначения пенсии (пособия) оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в Белгазпромбанке; заказать бесплатную карточку Cashalot Комфорт.

Cashalot – это карта с кэшбэком, то есть на нее будет возвращаться часть суммы каждой покупки.

Физическое лицо может принять участие в акции «ПенсиON с комфортом» один раз.