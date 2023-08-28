|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ «ПЕНСИON С КОМФОРТОМ» ЕЩЕ НА 2 МЕСЯЦА
17:36 28.08.2023
ОАО «Белгазпромбанк» продлило акцию «ПенсиON с комфортом» до 31 октября 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ее рамках клиент получает не только удобное пенсионное обслуживание в Белгазпромбанке, но и выгоду: 50 рублей.
Чтобы получить на счет 50 BYN, необходимо выполнить простые действия: после назначения пенсии (пособия) оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в Белгазпромбанке; заказать бесплатную карточку Cashalot Комфорт.
Cashalot – это карта с кэшбэком, то есть на нее будет возвращаться часть суммы каждой покупки.
Физическое лицо может принять участие в акции «ПенсиON с комфортом» один раз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2023
Курсы в банках
на 28.08.2023
Конвертация в банках
на 28.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте