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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ «ПЕНСИON С КОМФОРТОМ» ЕЩЕ НА 2 МЕСЯЦА


17:36 28.08.2023

ОАО «Белгазпромбанк» продлило акцию «ПенсиON с комфортом» до 31 октября 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в ее рамках клиент получает не только удобное пенсионное обслуживание в Белгазпромбанке, но и выгоду: 50 рублей.

Чтобы получить на счет 50 BYN, необходимо выполнить простые действия: после назначения пенсии (пособия) оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счет, открытый в Белгазпромбанке; заказать бесплатную карточку Cashalot Комфорт.

Cashalot – это карта с кэшбэком, то есть на нее будет возвращаться часть суммы каждой покупки.

Физическое лицо может принять участие в акции «ПенсиON с комфортом» один раз.
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