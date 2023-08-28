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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
14:48 28.08.2023
ЗАО «Альфа-Банк» принимает меры для минимизации мошеннических действий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 28 августа заключение кредитных договоров в рамках продуктов «Приличные на личное», «Просто деньги», «Колибри» и неименных кредитных карт «Красная карта», «Карта 100 дней», будет возможным только на следующий рабочий день после оформления кредитной заявки.
В банке надеются, что данная мера позволит клиентам более осознано подойти к распоряжению кредитными средствами в том случае, если инициатива обращения за кредитом была умышленно продиктована (навязана) третьими лицами, а также передумать и отказаться от заключения кредитного договора, избежав хищения денежных средств.
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