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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТПРАВКУ И ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ MONEYGRAM И «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
13:09 28.08.2023
ЗАО «БТА Банк» временно приостанавливает прием и выплату денежных переводов посредством использования платежных систем MoneyGram и «Золотая Корона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, о дате возобновления переводов будет сообщено дополнительно.
Банк приносит извинения за доставленные неудобства.
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