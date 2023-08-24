ОАО «Cбер Банк» 24 августа 2023 открыло свое первое отделение в Ошмянах (ул. Советская, 82).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь жители города смогут получить все актуальные банковские услуги для частных клиентов и бизнеса.

«Современный мир диктует свои правила, и сегодня все более привычным способом взаимодействия с банком становятся цифровые каналы. Однако для Сбера важно быть рядом со своими клиентами и помогать им в решении возникающих вопросов так, как это удобно для них. С открытием нового отделения на карте городов, где присутствует Сбер, появилась новая отметка, а у жителей этого города — новая возможность доступа к передовым финансовым инструментам и сервисам, которые предоставляет наш банк», - отметил председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов.

Отделение работает пять дней в неделю: в режиме с 9:20 до 17:30 с понедельника по пятницу.

В новом офисе предусмотрены два рабочих места и касса. Экономить время помогает и электронная запись: чтобы не ожидать в очереди, выбрать день и час посещения офиса можно на сайте Сбера.