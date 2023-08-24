Председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Александр Егоров и председатель правления ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» Талантбек Омуралиев подписали в Минске меморандум о сотрудничестве, в том числе в области экспортного финансирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, Талантбек Омуралиев поблагодарил белорусских коллег за оперативность в решении задач, связанных с подготовкой меморандума. Он высказал мнение касательно применения опыта белорусского Банка развития и имеющихся у него механизмов для дальнейшего увеличения товарооборота между двумя странами.

«Наши народы по духу очень близки. Уверен, что это поможет построить деловые отношения на высоком профессиональном уровне, а сотрудничество наших финансовых организаций внесет серьезный вклад в укрепление дружественных отношений наших государств», – сказал Талантбек Омуралиев.

В ходе встречи стороны детально обсудили перспективные направления взаимодействия, а также работу над совместными проектами.