БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ДВУМЯ КРЕДИТАМ СТАТУСБАНКА

17:42 25.08.2023 С 25 августа 2023 г. внесены изменения в кредитные продукты ОАО "СтатусБанк". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждении, по кредиту "Ваши деньги" процентная ставка установлена в размере: 12 месяцев - 14,3%, 24 месяца - 14,5%, 36 месяцев - 14,61% (СКО*1,3914). При оформлении в точке продаж "СДБО "Интернет-Банк" - размер процентов для всех сроков кредитования составит 19,99%. По кредитному продукту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка установлена в размере: первые 3 месяца - 14% (СКО*1,3333), последующий период - 14,61% (СКО*1,3914). А при оформлении в точке продаж "СДБО "Интернет-Банк" - размер процентов для последующего периода кредитования составит 19,99%.