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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ДВУМЯ КРЕДИТАМ СТАТУСБАНКА
17:42 25.08.2023
С 25 августа 2023 г. внесены изменения в кредитные продукты ОАО "СтатусБанк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждении, по кредиту "Ваши деньги" процентная ставка установлена в размере: 12 месяцев - 14,3%, 24 месяца - 14,5%, 36 месяцев - 14,61% (СКО*1,3914).
При оформлении в точке продаж "СДБО "Интернет-Банк" - размер процентов для всех сроков кредитования составит 19,99%.
По кредитному продукту "Ваши деньги Лайт" процентная ставка установлена в размере: первые 3 месяца - 14% (СКО*1,3333), последующий период - 14,61% (СКО*1,3914). А при оформлении в точке продаж "СДБО "Интернет-Банк" - размер процентов для последующего периода кредитования составит 19,99%.
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