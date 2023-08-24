ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «Финансы и Механика» подписали генсоглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в настоящее время у представителей малого и среднего бизнеса есть возможность получить финансовую поддержку в большинстве крупных банков и лизинговых организациях Беларуси.

ООО «Финансы и Механика» создано 1 июня 2017 года. Сфера деятельности – реализация спецтехники и автотранспорта на условиях лизинга, рассрочки и аренды с последующим выкупом.