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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ И ООО «ФИНАНСЫ И МЕХАНИКА» БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ МСП
16:36 25.08.2023
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «Финансы и Механика» подписали генсоглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в настоящее время у представителей малого и среднего бизнеса есть возможность получить финансовую поддержку в большинстве крупных банков и лизинговых организациях Беларуси.
ООО «Финансы и Механика» создано 1 июня 2017 года. Сфера деятельности – реализация спецтехники и автотранспорта на условиях лизинга, рассрочки и аренды с последующим выкупом.
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