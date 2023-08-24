ОАО «Cбер Банк» продлевает акцию на проведение идентификации электронных кошельков ЮMoney до 31 декабря 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждении, стоимость идентификации кошелька ЮMoney в период акции составляет всего 10 белорусских рублей!

Процедура идентификации доступна в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», а также в WEB-версии.

Для прохождения идентификации нужно войти в мобильное приложение или в WEB-версию. Если человек не является клиентом Cбер Банка, то он всегда может пройти удаленную регистрацию посредством Межбанковской системы идентификации.

Как в мобильном приложении, так и в WEB-версии «СберБанк Онлайн» необходимо нажать на кнопку «ЮMoney. Идентификация кошелька» в разделе «Сервисы и подписки» на вкладке «Главная». После нажатия на кнопку, нужно ввести номер электронного кошелька, сверить все данные на экране.