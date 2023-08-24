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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ ПОД СТАВКУ 0,00001%
09:41 25.08.2023
В ОАО «АСБ Беларусбанк» успешно функционирует партнерская программа «Мост».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках программы выдано кредитных средств более 4,3 миллиарда рублей, из которых порядка 1,2 миллиарда рублей — субъектам МСБ. Сегодня партнерская база программы насчитывает порядка 3500 компаний.
Суть программы «Мост» проста: банк выдает кредит или гарантию на покупку товаров, оплату услуг у организаций-партнеров. Кредит разработан сроком до 3 лет со ставкой 0,00001% годовых и предоставляется на цели текущей и инвестиционной деятельности.
В списке партнеров можно найти компании из самых разных сфер деятельности: общественного питания, услуг, строительства, производства и реализации продовольственных и непродовольственных товаров, деревообрабатывающей и бумажной промышленности и другие.
Программа «Мост» выгодна для двух сторон. Кредитополучатель может приобрести товары и услуги по самой низкой на рынке ставке или получить начальный капитал для своего бизнес-старта. А партнер банка может значительно повысить оборачиваемость средств, снизить дебиторскую задолженность и улучшить финансовую отчетность.
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