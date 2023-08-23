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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЭМИТЕНТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «БЕРЛИО»
12:52 24.08.2023
С 29 сентября 2023 года вступают в силу изменения в Правила эмитента электронных денег «Берлио», утвержденные распоряжением заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в определения «нерезидент» и «электронные деньги нерезидента», удалена информация об ООО Euroberlio (Польша).
Кроме того, уточнена информация о способах погашения электронных денег ПТС, установлен максимальный срок по операциям погашения электронных денег 1 день.
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