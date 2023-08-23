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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ВКЛАДОВ ДЛЯ БИЗНЕСА В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
11:18 24.08.2023
В ОАО "Технобанк" с 23 августа 2023 года появилась возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещения денежных средств в китайских юанях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открыть безотзывный срочный депозит (вклад) можно на срок от 32 до 730 дней, процентная ставка до 4% годовых в зависимости от срока и способа оформления.
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