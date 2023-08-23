В ОАО "Технобанк" с 23 августа 2023 года появилась возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещения денежных средств в китайских юанях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открыть безотзывный срочный депозит (вклад) можно на срок от 32 до 730 дней, процентная ставка до 4% годовых в зависимости от срока и способа оформления.