ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 25 августа 2023 года в период времени с 00:00 до 02:00 совместно с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) будут проводить технологические работы на каналах связи между Центром и НСПК.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт ПС Белкарт при проведении операций в сети НСПК, а также в обслуживании держателей карт ПС «Мир» в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу БПЦ», - говорится в сообщении центра.

БПЦ приносит извинения за возможные доставленные неудобства.