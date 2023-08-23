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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР НОЧЬЮ 25 АВГУСТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХРАБОТЫ
09:49 24.08.2023
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) 25 августа 2023 года в период времени с 00:00 до 02:00 совместно с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) будут проводить технологические работы на каналах связи между Центром и НСПК.
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт ПС Белкарт при проведении операций в сети НСПК, а также в обслуживании держателей карт ПС «Мир» в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, обслуживаемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу БПЦ», - говорится в сообщении центра.
БПЦ приносит извинения за возможные доставленные неудобства.
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