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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ТЕХНОБАНКА ПРОВЕДУТ 12 СЕНТЯБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
17:31 23.08.2023
12 сентября 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о внесении изменений в устав ОАО «Технобанк», о локальных правовых актах, о выплатах членам наблюдательного совета банка, а также о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Всего планируется рассмотреть шесть вопросов.
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