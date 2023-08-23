БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ ТЕХНОБАНКА ПРОВЕДУТ 12 СЕНТЯБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

17:31 23.08.2023 12 сентября 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о внесении изменений в устав ОАО «Технобанк», о локальных правовых актах, о выплатах членам наблюдательного совета банка, а также о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Всего планируется рассмотреть шесть вопросов.