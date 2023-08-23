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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ЛИМИТЫ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАРТОЧКАМ
14:44 23.08.2023
/ЭКОПРЕСС/. ОАО «Банк БелВЭБ» отменяет лимиты по снятию наличных денежных средств по карточкам, оформленным с 1 сентября 2023 года в пакетах услуг «Все просто» и «Все оптимально» в рамках зарплатных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиентам банка предоставляется возможность многократного бесплатного снятия наличных в любом банкомате на территории Беларуси.
При отсутствии поступления заработной платы на счет физического лица в течение 2 месяцев снятие наличных денежных средств в любых банкоматах становится доступным в соответствии с условиями подключенного пакета услуг». При этом в банкоматах Банка БелВЭБ и партнеров сохраняется возможность снятия наличных денежных средств без ограничений.
Соответствующие изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг вступают в силу с 1 сентября.
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