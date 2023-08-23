С 25 сентября 2023 года изменится порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и (или) евро в ОАО «БНБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия будет применяться при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, превышающего $40 тыс. в эквиваленте.

Размер комиссии составит 0,1% от суммы (минимум 500 BYN), но не более общей величины сумм остатков на ваших счетах на момент списания комиссии.

Комиссия применяется к остатку по счету в долларах или евро за вычетом $40 тыс. в эквиваленте.

При наличии более одного счета в долларах и (или) евро комиссия применяется к суммарному остатку по ним за вычетом $40 тыс. в эквиваленте.