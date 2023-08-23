|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ ЗА ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
11:44 23.08.2023
С 25 сентября 2023 года изменится порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и (или) евро в ОАО «БНБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия будет применяться при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, превышающего $40 тыс. в эквиваленте.
Размер комиссии составит 0,1% от суммы (минимум 500 BYN), но не более общей величины сумм остатков на ваших счетах на момент списания комиссии.
Комиссия применяется к остатку по счету в долларах или евро за вычетом $40 тыс. в эквиваленте.
При наличии более одного счета в долларах и (или) евро комиссия применяется к суммарному остатку по ним за вычетом $40 тыс. в эквиваленте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
Курсы в банках
на 23.08.2023
Конвертация в банках
на 23.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте