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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РЕЗИДЕНТЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ ЛИМИТА В БАНКОМАТАХ И КАССАХ МТБАНКА
10:59 23.08.2023
Резиденты Беларуси могут снимать без ограничений наличные с карточек и текущих счетов в банкоматах и кассах ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для нерезидентов тоже расширяются возможности — увеличиваются лимиты до $200 тыс. и €100 тыс. в месяц.
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