Резиденты Беларуси могут снимать без ограничений наличные с карточек и текущих счетов в банкоматах и кассах ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для нерезидентов тоже расширяются возможности — увеличиваются лимиты до $200 тыс. и €100 тыс. в месяц.