Национальный банк Беларуси принял решение продлить до конца сентября 2023 года действие августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), остались прежними - 10,82%.

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных), РВСР составит 14,61%.

Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.