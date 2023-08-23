ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ ДЕЙСТВИЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ РВСР


09:42 23.08.2023

Национальный банк Беларуси принял решение продлить до конца сентября 2023 года действие августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), остались прежними - 10,82%.

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных), РВСР составит 14,61%.

Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2023
валюта курс
EUR 3.4190
USD 3.1625
RUB 3.3487
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.02
USD 3.1625 +0.0127
RUB 3.3487 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4290
USD 3.1580 3.1650
RUB 3.0000 3.3650
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 101.6000 112.3000
USD/RUB 94.0000 103.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте