ВТБ (Беларусь) первым на рынке предоставил возможность действующим корпоративным клиентам всех банков республики дистанционно открывать счета в любой валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процесс занимает несколько минут и не требует посещения банковского отделения. После этого компании и предприятия могут сразу совершать приходные и расходные операции, а также пользоваться другими продуктами и сервисами.

Для открытия счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достаточно зарегистрироваться через межбанковскую систему идентификации в интернет-банке и подтвердить профиль ключом ГосСУОК или СМС-кодом. После регистрации клиенты могут подобрать для себя подходящий пакет услуг РКО.

Для начинающих бизнесменов подойдет пакет «Шаг вперед» с минимальной абонентской платой.

Активно развивающиеся компании подключают безлимитные платежи в национальной валюте с пакетом «Самое важное».

На опытный бизнес рассчитан пакет «Все включено» с комиссией 0,01% за прием выручки.

К каждому пакету можно добавить дополнительные опции или сервисы для бизнеса.

«Запуск полностью дистанционного процесса подключения новых клиентов – это очередной шаг к расширению возможностей для бизнеса и продолжение масштабного перехода продуктов и сервисов банка в цифровой формат. Сегодня мы обслуживаем в республике более 17 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Благодаря онлайн-открытию счета еще больше компаний и предпринимателей получат легкий доступ ко всем банковским инструментам для развития своего дела», – прокомментировал заместитель председателя ВТБ (Беларусь) Андрей Артышко.

Наряду с ведением текущих счетов и мгновенными платежами корпоративные клиенты с помощью онлайн-сервисов банка могут управлять депозитами, кредитами, аккредитивами, банковскими гарантиями, факторингом, корпоративными картами, зарплатным проектом и другими продуктами.