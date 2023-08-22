ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 22 августа 2023 года особенные условия договоров банковского вклада, заключаемых с использованием услуг «Альфа-Клик» и InSync (приложение 10а к ДКБО) дополнены условиями по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» сроком 18 месяцев, доступному к оформлению в мобильном приложении INSNC.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.