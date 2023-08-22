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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
09:50 22.08.2023
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 22 августа 2023 года особенные условия договоров банковского вклада, заключаемых с использованием услуг «Альфа-Клик» и InSync (приложение 10а к ДКБО) дополнены условиями по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» сроком 18 месяцев, доступному к оформлению в мобильном приложении INSNC.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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