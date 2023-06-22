Банк БелВЭБ первым в Беларуси начинает предоставлять предприятиям малого и среднего бизнеса овердрафтные микрокредиты под обороты торгового эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продукт запущен банком для торговых организаций, которые часто сталкиваются с кассовыми разрывами.

Особенность нового кредита в том, что его погашение осуществляется автоматически в конце каждого дня при наличии денежных средств на текущем счете заемщика.

Средства предоставляются Банком БелВЭБ траншами на 30 дней (общий срок кредитования – до 1 года) в белорусских рублях в форме овердрафта. Цель кредита – пополнение оборотных средств. Минимальная сумма – 5 тыс. рублей, максимальная – 15 тыс. базовых величин (555 тыс. рублей по состоянию на 22 июня 2023 г.) в зависимости от потребности и кредитоспособности предприятия.

Овердрафт под обороты по торговому эквайрингу – это кредит без залога и поручителей с упрощенным пакетом документов и минимально необходимым объемом анализа кредитоспособности.

Для получения кредита заемщику необходимо: осуществлять деятельность не менее 1 года; иметь непрерывные ежемесячные поступления выручки по текущим счетам за последние 6 месяцев; не иметь иных договоров овердрафтного кредитования в банке в белорусских рублях; не иметь текущей просроченной задолженности.

Подробнее об условиях финансирования можно узнать на сайте, в сервисных офисах Банка БелВЭБ, а также в контакт-центре по телефонам 209-29-49,7209 МТС, A1, life:).