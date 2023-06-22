ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТ ПОД ОБОРОТЫ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА


11:12 23.06.2023

Банк БелВЭБ первым в Беларуси начинает предоставлять предприятиям малого и среднего бизнеса овердрафтные микрокредиты под обороты торгового эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продукт запущен банком для торговых организаций, которые часто сталкиваются с кассовыми разрывами.

Особенность нового кредита в том, что его погашение осуществляется автоматически в конце каждого дня при наличии денежных средств на текущем счете заемщика.

Средства предоставляются Банком БелВЭБ траншами на 30 дней (общий срок кредитования – до 1 года) в белорусских рублях в форме овердрафта. Цель кредита – пополнение оборотных средств. Минимальная сумма – 5 тыс. рублей, максимальная – 15 тыс. базовых величин (555 тыс. рублей по состоянию на 22 июня 2023 г.) в зависимости от потребности и кредитоспособности предприятия.

Овердрафт под обороты по торговому эквайрингу – это кредит без залога и поручителей с упрощенным пакетом документов и минимально необходимым объемом анализа кредитоспособности.

Для получения кредита заемщику необходимо: осуществлять деятельность не менее 1 года; иметь непрерывные ежемесячные поступления выручки по текущим счетам за последние 6 месяцев; не иметь иных договоров овердрафтного кредитования в банке в белорусских рублях; не иметь текущей просроченной задолженности.

Подробнее об условиях финансирования можно узнать на сайте, в сервисных офисах Банка БелВЭБ, а также в контакт-центре по телефонам 209-29-49,7209 МТС, A1, life:).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2023
валюта курс
EUR 3.2784
USD 2.9800
RUB 3.5650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2550 3.2680
USD 2.9720 2.9810
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0915 1.0975
EUR/RUB 91.3000 114.9000
USD/RUB 83.3000 104.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте