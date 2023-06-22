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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МИНСКЕ
09:45 23.06.2023
ЗАО «РРБ-Банк» открыло новый пункт обмена валют № 16 в Минске (ул. Кальварийская, 24. ТЦ Корона).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, частные лица здесь могут совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу, погасить кредит, осуществить необходимые платежи, а бизнес-клиенты - сдать выручку.
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