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РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МИНСКЕ

09:45 23.06.2023 ЗАО «РРБ-Банк» открыло новый пункт обмена валют № 16 в Минске (ул. Кальварийская, 24. ТЦ Корона). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, частные лица здесь могут совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу, погасить кредит, осуществить необходимые платежи, а бизнес-клиенты - сдать выручку.