По итогам первых трех месяцев 2023 года банковскими работниками в Беларуси было выявлено 146 поддельных банкнот, поддельные монеты не выявлялись.

Как сообщает Национальный банк, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 4,3%. Количество поддельных долларов США возросло на 23,5%, а евро – практически в 3 раза. Российских рублей уменьшилось практически в 5 раз. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 3 штуки.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 82,9%, доля поддельных евро составила 11,6%, российских рублей – 4,1%, белорусских рублей – 1,4%.

При этом 62,3% всех поддельных денежных знаков за отчетный период было выявлено в Минске, в областях – в пределах 2,1-15,8%. Всего фальшивые денежные знаки в первом квартале 2023 года были изъяты из обращения в 24 населенных пунктах республики.

В I квартале 2023 года выявлялись поддельные доллары США исключительно номиналами 100 и 50 долларов – 71,9% и 28,1% соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов увеличилось на 29,9%, а номиналом 50 долларов – на 9,7%.

Из числа выявленных поддельных долларов США одна банкнота номиналом 50 долларов относилась к категории частичных подделок (I квартал 2022 года – 4 банкноты). Данная подделка изготовлена из подлинной банкноты долларов США, на которой произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал.

К категории суперподделок относились 4 банкноты номиналом 100 долларов США.

Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

Всю совокупность номиналов банкнот поддельных российских рублей составили номиналы 5000 и 1000 рублей – 83,3% и 16,7% соответственно.

В сравнении с I кварталом 2022 года не выявлялись подделки банкнот номиналом 2000 рублей, количество банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось в 4 раза, номиналом 1000 рублей – в 2 раза. Все поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года выявлены поддельные банкноты номиналом 500 евро, не выявлялись – номиналом 20 евро. Количество подделок номиналом 100 евро уменьшилось на 1 штуку в абсолютном выражении, 50 евро – увеличилось на 5 штук.

Из выявленных поддельных евро 5 из них новой серии ”Европа“ – одна банкнота 100 евро и четыре банкноты 50 евро.

Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

Поддельные белорусские рубли образца 2009 года не выявлены.

Всю совокупность поддельных белорусских рублей составили две банкноты образца 2000 года номиналами 20000 рублей, которые изготовлены без имитации элементов защиты.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 96% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать) и 64% поддельных евро (все плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в равной степени струйная печать и электрофотография для долларов США и евро, струйная печать для белорусских и российских рублей)», - говорится в сообщении регулятора.