ОАО «Сбер Банк» предлает клиентам, которые хотят приобрести автомобиль из США, Китая, Кореи, Европы, Канады, ОАЭ, специальные условия – кредит «Просто в Online с WestMotors».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная сумма кредита по ставке 14% годовых (СР+4,25 п.п.) - до 25 тыс. BYN. Срок кредитования - от 1 года до 7 лет, отсрочка по основному долгу - 3 месяца.

Кредит предоставляется без справки о доходах и поручителей.

Оформить кредит можно онлайн по QR-коду.

Подача заявки удаленно самостоятельно в течение 5 минут, а рассмотрение - до 30 минут.

Узнать все условия и получить ссылку на оформление можно у менеджера WestMotors, или позвонив в Центр клиентской поддержки Сбер Банка по единому номеру 5-148-148.