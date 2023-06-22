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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
17:34 22.06.2023
ОАО «Сбер Банк» предлает клиентам, которые хотят приобрести автомобиль из США, Китая, Кореи, Европы, Канады, ОАЭ, специальные условия – кредит «Просто в Online с WestMotors».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная сумма кредита по ставке 14% годовых (СР+4,25 п.п.) - до 25 тыс. BYN. Срок кредитования - от 1 года до 7 лет, отсрочка по основному долгу - 3 месяца.
Кредит предоставляется без справки о доходах и поручителей.
Оформить кредит можно онлайн по QR-коду.
Подача заявки удаленно самостоятельно в течение 5 минут, а рассмотрение - до 30 минут.
Узнать все условия и получить ссылку на оформление можно у менеджера WestMotors, или позвонив в Центр клиентской поддержки Сбер Банка по единому номеру 5-148-148.
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