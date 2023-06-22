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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА ИЮЛЬ 2023 ГОДА
15:03 22.06.2023
Национальный банк Беларуси снизил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на июль 2023 г.
Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 10,82% (в июне - 11,66% годовых).
Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР составит 14,61% (в июне - 14,89% годовых).
Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.
Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.
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