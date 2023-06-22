|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СОТОГО ВЫПУСКА НА ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД
13:55 22.06.2023
ОАО «Сбер Банк» установило размер дохода на восемнадцатый процентный период по облигациям сотого выпуска ((восемнадцатый процентный период – с 21 июля по 20 октября 2023 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), уменьшенной на 7,25%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
Курсы в банках
на 22.06.2023
Конвертация в банках
на 22.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте