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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СОТОГО ВЫПУСКА НА ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД


13:55 22.06.2023

ОАО «Сбер Банк» установило размер дохода на восемнадцатый процентный период по облигациям сотого выпуска ((восемнадцатый процентный период – с 21 июля по 20 октября 2023 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), уменьшенной на 7,25%.
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