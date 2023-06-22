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БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СОТОГО ВЫПУСКА НА ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД

13:55 22.06.2023 ОАО «Сбер Банк» установило размер дохода на восемнадцатый процентный период по облигациям сотого выпуска ((восемнадцатый процентный период – с 21 июля по 20 октября 2023 года). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), уменьшенной на 7,25%.