|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКОЕ СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛО ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ В ИНВАЛЮТЕ
18:02 21.06.2023
Банковское сообщество Беларуси в рамках саморегулирования разработало единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте (единый перечень), одобренный Национальным банком. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Ассоциации белорусских банков.
В целях закрепления намерений и условий перехода банков и небанковских кредитно-финансовых организаций НКФО) к работе по единому перечню Ассоциация белорусских банков подготовила многостороннее соглашение, которое предусматривает необходимость внесения банками и НКФО не позднее 1 июля 2023 года соответствующих изменений в локальные правовые акты и применения в практической деятельности единых признаков платежности банкнот в иностранной валюте.
По итогам подписания представителями банковского сообщества соглашения сформирован Реестр присоединившихся банков и НКФО. Соглашение вступает в силу с 1 июля 2023 года.
По состоянию на 19 июня к соглашению присоединились 17 банков и 2 НКФО.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
Курсы в банках
на 21.06.2023
Конвертация в банках
на 21.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте