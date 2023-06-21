Банковское сообщество Беларуси в рамках саморегулирования разработало единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте (единый перечень), одобренный Национальным банком. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Ассоциации белорусских банков.

В целях закрепления намерений и условий перехода банков и небанковских кредитно-финансовых организаций НКФО) к работе по единому перечню Ассоциация белорусских банков подготовила многостороннее соглашение, которое предусматривает необходимость внесения банками и НКФО не позднее 1 июля 2023 года соответствующих изменений в локальные правовые акты и применения в практической деятельности единых признаков платежности банкнот в иностранной валюте.

По итогам подписания представителями банковского сообщества соглашения сформирован Реестр присоединившихся банков и НКФО. Соглашение вступает в силу с 1 июля 2023 года.

По состоянию на 19 июня к соглашению присоединились 17 банков и 2 НКФО.