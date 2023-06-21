БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ С ЧЕШСКИМИ КРОНАМИ И БОЛГАРСКИМИ ЛЕВАМИ

15:50 21.06.2023 ЗАО «МТБанк» с 21 июня 2023 года прекращает работу с наличными чешскими кронами и болгарскими левами в структурных подразделениях. Такая информация размещена на сайте финучреждения. В банке просят учитывать данную информацию при совершении валютно-обменных операций.