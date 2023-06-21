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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ С ЧЕШСКИМИ КРОНАМИ И БОЛГАРСКИМИ ЛЕВАМИ
15:50 21.06.2023
ЗАО «МТБанк» с 21 июня 2023 года прекращает работу с наличными чешскими кронами и болгарскими левами в структурных подразделениях. Такая информация размещена на сайте финучреждения.
В банке просят учитывать данную информацию при совершении валютно-обменных операций.
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