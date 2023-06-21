БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК ПО КРЕДИТУ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

13:47 21.06.2023 ОАО «СтатусБанк» с 19 июня 2023 г. внесло изменения в кредитный продукт «Универсальный». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок возврата (погашения) кредита увеличен до 5-ти лет.