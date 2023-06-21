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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК ПО КРЕДИТУ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
13:47 21.06.2023
ОАО «СтатусБанк» с 19 июня 2023 г. внесло изменения в кредитный продукт «Универсальный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, срок возврата (погашения) кредита увеличен до 5-ти лет.
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